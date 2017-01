puls 4 20:15 bis 22:05 Actionfilm Next USA 2007 2017-01-21 15:45 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Cris Johnson (Nicolas Cage) hat die Gabe, zwei Minuten in die Zukunft zu sehen, womit er als billiger Magier in Las Vegas auftritt. Das interessiert nicht nur die um Verluste fürchtenden Casinos, sondern auch FBI-Agentin Callie Ferris (Julianne Moore). Sie hofft mit Cris' Fähigkeiten einen geplanten Nuklearanschlag auf Los Angeles verhindern zu können. Cris will so lange nichts davon wissen, bis europäische Terroristen unter Führung von Mr. Smith (Thomas Kretschmann) seine neue Flamme Liz (Jessica Biel) entführen, um ihn kaltzustellen.

Auf einer Shortstory von SF-Guru Philip K. Dick basierend, hat "Stirb an einem anderen Tag"-Regisseur Lee Tamahori eine Actionversion von "Minority Report" geschaffen. Nicolas "Ghost Rider" Cage dominiert mit satten Effekten die rasante Agententhriller-Show. Schauspieler: Nicolas Cage (Cris Johnson) Julianne Moore (Callie Ferris) Jessica Biel (Liz Cooper) Thomas Kretschmann (Mr. Smith) Tory Kittles (Cavanaugh) José Zúñiga (Sicherheitschef Roybal) Jason Butler Harner (Jeff Baines) Originaltitel: Next Regie: Lee Tamahori Drehbuch: Gary Goldman, Jonathan Hensleigh, Paul Bernbaum Kamera: David Tattersall Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 16