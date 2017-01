ORF 1 20:15 bis 21:45 Krimi Wenn du wüsstest, wie schön es hier ist A 2015 2017-01-19 02:30 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Muck, der schüchterne Postenkommandant in der ehemaligen Bergbaugemeinde Hüttenberg, kennt Opfer von Gewaltverbrechen nur aus dem Fernsehen. Er hat ganz andere Probleme. Seinen schrulligen Vater zum Beispiel. Oder Frauen. Dann wird die Tochter des wichtigsten Mannes im Ort im stillgelegten Bergwerk tot aufgefunden. Klagenfurt traut dem unbedarften Provinzpolizisten die Aufklärung nicht zu. Der Chefinspektor persönlich reist an. Mit jeder neuen Information muss Muck sich die Frage stellen ob er den Ort, in dem er lebt, wirklich kennt. Drehbuch: Stefan Hafner und Thomas Weingartner In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerhard Liebmann (Hannes Muck) Simon Hatzl (Heinrich Plöschberger) Ines Honsel (Susanne Kert) Manuel Sefciuc (Charly Rauter) Fritz Egger (Alois Prantl) Susanne Kubelka (Renate Prantl) Arthur Klemt (Toni Malle) Originaltitel: Wenn du wüsstest, wie schön es hier ist Regie: Andreas Prochaska Drehbuch: Stefan Hafner, Thomas Weingartner Kamera: Thomas W. Kiennast Musik: Stefan Bernheimer