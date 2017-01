ORF 2 20:15 bis 21:05 Familienserie Weißblaue Geschichten Ein Haus zum Verlieben/Einladung mit Hindernissen D 2012 Stereo Untertitel 16:9 Merken Auch Missverständnisse haben ihren Reiz und ihre Romantik. Als die Bauzeichnerin Judith Krüger beim Treffen mit einem Kunden irrtümlich für die federführende Architektin gehalten wird, lernt sie den charmanten Auftraggeber David Horstmann besser als erwartet kennen. Noch bevor die Verwechslung aufgeklärt werden kann, haben sich die beiden auch schon ineinander verliebt. Anders bei Christl und Matthias Stiglmayer, die erstmals nach ihrer Scheidung wieder zusammentreffen. Auf der Geburtstagsfeier eines gemeinsamen Freundes. Keiner der beiden ehemaligen Partner will sich die Blöße geben, alleine bei der Feier aufzutauchen, also engagieren sowohl Christl als auch Matthias Begleitungen für sich. Turbulenzen sind vorprogrammiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ina Meling (Judith Krüger) Max Urlacher (David Horstmann) Petra Einhoff (Karin Stein) Julia Heinze (Silke Wenzel) Elisabeth Lanz (Christl Stiglmayer) Heio von Stetten (Matthias Stiglmayer) Hans-Peter Hallwachs (Dr. Alexander Schmidt) Originaltitel: Weißblaue Geschichten Regie: Werner Siebert Drehbuch: Anette Schönberger, Kerstin Oesterlin, Jessica Schellack Kamera: Frank Sthamer Musik: Michael Hofmann de Boer