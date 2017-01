Schweiz 2 21:50 bis 22:15 Reportage Reporter Die Lawine im Nacken: Check the risk - have fun Die Lawine im Nacken: Check the risk - Have fun CH 2014 Stereo HDTV Merken Ohne Lawinenkenntnisse kann das Variantenfahren trotz Ballonrucksack und Lawinensuchgerät schlimm enden - oder der Freerider löst ein Schneebrett aus und gefährdet damit das Leben anderer. Erich Alb, bald 70 und langjähriges Mitglied der SAC-Sektion Rossberg/Zug, hat im Januar 2014 einen Sportkollegen in einem Schneebrett verloren. Das gab für ihn den Ausschlag, sich für einen Lawinenkurs einzuschreiben - ein ziemliches Abenteuer für den Senior, wie Reporter Alain Godet zeigt. Lawinenpapst Werner Munter hat sein Leben dem Studium der weissen Gefahr gewidmet. Hoch oben in den Walliser Bergen erklärt er, wie man aus einem schlechten Lawinenrisiko ein gutes machen kann. Es lohne sich nicht, für einen einzigen "geilen Run" sein Leben zu verlieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Reporter