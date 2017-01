Schweiz 1 21:00 bis 21:50 Magazin Einstein "Einstein" und die Macht der Vorurteile Warum wir Vorurteile brauchen / Alle Menschen sind (fast) gleich / Wann Vorurteile gefährlich werden CH 2016 2017-01-19 02:35 Stereo HDTV Merken Warum wir Vorurteile brauchen: Täglich prasseln unzählige Reize und Informationen auf uns Menschen ein. Im Unterbewusstsein sortieren und kategorisieren wir die Reizflut - und die Signale, die jeder Mensch automatisch aussendet. Wir urteilen also aufgrund von Vorurteilen. Auch wenn wir damit häufig falsch liegen, wären wir ohne Vorurteile nicht in der Lage, die Fülle von Sinneseindrücken zu verarbeiten. Alle Menschen sind (fast) gleich: Gibt es eine wissenschaftliche Grundlage, um Menschen in Rassen einzuteilen? "Einstein" dringt tief in unser Inneres vor: zu den Genen. Mehr als 99 Prozent der Gene aller Menschen sind gleich. Grund dafür ist die junge und turbulente Geschichte der Spezies Mensch. Anhand von DNA-Analysen haben Forscher herausgefunden, dass alle Männer und Frauen auf der Erde von einem Urvater und einer Urmutter abstammen. Wann Vorurteile gefährlich werden: Vorurteile gründen auf negativen Einstellungen gegenüber Gruppen und deren einzelnen Mitgliedern. Dies führt einerseits zu Fehlurteilen; anderseits können solche vorgefassten Meinungen bei den Betroffenen auch Angst und Stress auslösen. Speziell in Prüfungssituationen wirkt sich diese Angst häufig leistungsmindernd aus. Vorurteile werden dann zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung und verfälschen die Realität. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tobias Müller Originaltitel: Einstein