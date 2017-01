BonGusto 22:00 bis 22:25 Magazin Sachies Küche Nudeln in Tokio NZ 2013 Merken Nudeln gehören zu Japans beliebtesten Gerichten! Sie sind so populär, dass die Japaner in einer Umfrage die Nudel zur wichtigsten Erfindung des 20 Jahrhunderts kürten. Sachie besucht ein Nudel-Museum in Tokio, das sich ausschließlich der Ramen-Nudeln widmet und schafft es, einem Meisterkoch bei der Nudelherstellung über die Schulter zu schauen. Zurück in ihrer Küche kreiert sie eine Sojasuppe der besonderen Art und eine Miso-Suppe mit Nudeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sachie's Kitchen