RTS Deux 21:45 bis 23:15 Sonstiges Un an dans la peau d'un bébé Stereo Untertitel Merken Que ressent un bébé lors de sa première année? Le bébé sera le narrateur de sa propre histoire. Il partagera ses émotions, l'excitation et les surprises que réservent le quotidien d'une vraie famille. Grâce à des enquêtes scientifiques rigoureuses nous découvrirons ce qui se passe au cours du développement de l'enfant et, au travers d'un dispositif innovant de caméras, nous vivrons de l'intérieur l'évolution du bébé. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie