RTS Un 22:45 bis 23:40 Sonstiges La puce à l'oreille En tête d'affiche : Charlotte Rampling CH 2017-01-20 14:50 Stereo Merken " Je ne pense pas à mon âge. Je pense à ma vie ", confiait récemment Charlotte Rampling à un journaliste du magazine Psychologie. Une vie dense qu'elle a évoquée dans son ouvrage publié en 2015 chez Grasset " Qui je suis ". La grande actrice investit la scène de l'Octogone de Pully mardi 17 janvier. C'est dans ce contexte qu'Iris Jimenez et son équipe la rencontrent. On ne crée pas un spectacle sans une passion pour son sujet. C'est du moins un principe qui s'applique à Charlotte Rampling et à la violoncelliste de renom Sonia Wieder-Atherton, ferventes admiratrices de l'?uvre de la poétesse américaine Sylvia Plath. Cet engouement commun pour les mots de l'écrivaine a donné naissance au spectacle " Danses Nocturnes ". Soit, la lecture de onze poèmes de Sylvia Plath accompagnés des Suites du compositeur Benjamin Britten. Sur scène, une traduction en français des poèmes accompagne le duo, car ainsi que l'explique Charlotte Rampling, il lui était impensable de lire la poésie de Plath dans une autre langue que l'anglais. " La poésie, ça vient du ventre, c'est un cri primal. C'est la chose la plus intime, la plus proche de notre vérité. " In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Yasmine Char (écrivain et directrice de l'Octogone de Pully), Marc Hollogne (auteur, réalisateur, acteur et metteur en scène belge, notamment connu pour ses pièces de Cinéma-Théâtre) Originaltitel: La puce à l'oreille