odysso Wissen im SWR Ersatzteile im Körper: Wenn Prothesen zum Problem werden D 2017 200.000 künstliche Hüftgelenke werden jedes Jahr in Deutschland implantiert. Sie verbessern die Lebensqualität von Millionen Menschen - solange alles gut läuft. Doch vor allem Prothesen aus Metall machen Probleme. Die starke Gelenkbelastung beim Gehen sorgt für den Abrieb winziger Metallteilchen. Diese können im Körper schwere Entzündungen und sogar Vergiftungen verursachen. Die häufigste Ursache von Problemen sind aber nicht die Prothesen selbst, sondern chirurgische Fehler während der Operation. Für den Patienten bedeutet das Schmerzen und Bewegungseinschränkungen. Oft muss sogar nochmal operiert werden. "odysso" berichtet über Fehler im OP, prangert die laxen Zulassungsbedingungen für Medizinprodukte an und zeigt worauf man bei Zahn-Implantaten unbedingt achten sollte. Moderation: Dennis Wilms