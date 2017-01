SWR 20:15 bis 21:00 Regionales SAAR3 Das Saarlandmagazin Wir sind spitze! D 2017 2017-01-19 04:40 Stereo Untertitel 16:9 Merken Der Wettstreit geht weiter! Saarländische Gemeinden stellen sich in "SAAR3" von ihrer schönsten Seite vor. Zusammen mit den Bürgermeistern entdecken unsere Reporter Unerwar-tetes, Geheimnisvolles aber auch touristische Klassiker. Diesmal gehen Wadgassen, Kirkel, Heusweiler und Illingen ins Rennen. Und jeder einzelne Rathauschef ist überzeugt: "Wir sind Spitze!" In Wadgassen nimmt uns Sebastian Greiber mit zu einer privaten Wetterstation, die den Orts-teil Friedrichweiler bundesweit bekannt gemacht hat. In einem gewerblichen Steinbruch ent-decken wir heimisch gewordene Uhus, in der alten Cristallerie erfahren wir von ganz besonderen Museumsplänen und schließlich wird "Kalter Hund" serviert - eine Kuchen- spezialität aus Omas Küche. In Heusweiler wandern wir mit Thomas Redelmeier auf dem Hotzemoon-Weg, besuchen ein Schnapsheisje und die sehenswerte Kirche von Obersalbach sowie den nahe gelegenen Naturpark Kallenborn. In Kirkel will Bürgermeister Frank John mit dem Generationenhaus "Leibs Heisje" punkten, stellt uns den Geflügelzuchtverein Altstadt vor, versucht sich in der Limbacher Mühle als Buchbinderlehrling und verkostet beim Männer-Koch-Club "Bruzzler" Möhren-Mango-Salat mit Pfefferschoten, Erdnüssen und Minze. Und in Illingen nimmt uns Armin König mit auf den Erlebnisweg "Rund ums liebe Vieh", testet die Unterschiede von Berliner und saarländischer Currywurst, zeigt uns einige unter-irdische Besonderheiten und geht schließlich für "Wir sind Spitze!" - baden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Willibrord Ney Originaltitel: SAAR3