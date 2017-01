Servus TV 22:15 bis 23:25 Talkshow Talk im Hangar-7 Präsident Trump: Mutiger Macher oder gefährlicher Blender? Präsident Trump: Mutiger Macher oder gefährlicher Blender? A 2017 2017-01-19 01:50 Stereo Live 16:9 HDTV Merken Donald Trump polarisiert wie kein anderer US-Präsident zuvor. Seine Sager, sein Temperament die Welt ist gespalten. Klar ist: Der Milliardär wird am 20. Jänner zum 45. Präsident der Vereinigten Staaten. Rassismus, Sexismus, Egozentrik werden dem 70-Jährigen vorgeworfen. Zudem sorgen aktuell eine Affäre rund um Pornovideos mit Prostituierten, Beschimpfung von Medien sowie eine russische Hackeraffäre zur angeblichen Beeinflussung des US-Wahlkampfes für enorme Aufregung. Viele haben Angst vor Chaos und Unberechenbarkeit. Andere sehen in Trump einen mutigen Macher, der auf die Ängste der Menschen eingeht und wie ihn sich auch viele in Österreich und Europa wünschen. Wie wird sich der emotionale und eigenwillige Politneuling im Amt verhalten? Wie wird er seine Macht einsetzen? Brauchen wir womöglich sogar mehr Männer seines Zuschnitts in der Politik? Moderation: Michael Fleischhacker In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Talk im Hangar-7