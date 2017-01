TLC 22:05 bis 23:05 Dokusoap Ermittlerinnen im Einsatz Der 10-Dollar-Mord USA 2014 Merken Scott Kakaris aus Cincinnati ist mit seinem Kumpel Adrian unterwegs, als plötzlich ein Schuss durch die Nacht kracht. Scott wird angeschossen und geht zu Boden. Was anfangs wie eine harmlose Fleischwunde am Arm aussieht, erweist sich als lebensgefährliche Brustverletzung. Der junge Vater stirbt, und Detective Jenny Luke muss nun wegen Mordes ermitteln. Doch Adrian, der einzige Augenzeuge, ist vom Tatort geflüchtet und seitdem verschwunden. Ist er in das Verbrechen verwickelt? Die Vernehmung von Scotts Freundin erklärt, warum er geflohen ist. Jenny Luke muss den Zeugen nun dringend finden, um weiteres Unheil zu vermeiden. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Women of Homicide