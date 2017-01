TLC 20:15 bis 20:40 Dokusoap Brautkleid nach Maß Braut hoch zu Ross USA 2014 Merken Brautmodendesignerin Heidi Elnora soll Kundin Ashley ein Kleid auf den Leib schneidern, in dem sie sich wie eine Prinzessin fühlt. In den Salon begleitet sie ihre beste Freundin und Brautjungfer Maria, um sie zu beraten. Heidi lernte Ashley schon vor drei Jahren kennen, als diese Miss Tennessee wurde, und die Designerin ihr Cocktail-Kleid für den Wettbewerb schneidern durfte. Die Hochzeit im Country-Stil wird in Montana stattfinden. Doch obwohl die Braut hoch zu Ross bei der Zeremonie erscheinen will, soll der Empfang nicht zu ländlich ausfallen. Die Devise lautet: nicht Landhaus sondern Landschick! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bride by Design