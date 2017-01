Pro7 MAXX 20:15 bis 22:20 Magazin Galileo 360° Ranking Spezial - Wohnen weltweit Ranking Spezial - Wohnen weltweit D 2016 2017-01-19 01:25 16:9 HDTV Merken Keine Geheimnisse vor den Nachbarn im Dorf ohne Türen in Indien, schlafen neben den Toten auf dem Friedhof von Manila oder ein behagliches Dasein in einer englischen Luxus-Wohnhöhle aus Fels verbringen - Funda Vanroy zeigt bei "Galileo 360° Ranking Spezial: Wohnen weltweit ", welch unterschiedliche und ungewöhnliche Behausungen Menschen auf der ganzen Welt ihr Eigen nennen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Funda Vanroy Originaltitel: Galileo 360°