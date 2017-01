ZDF 02:15 bis 03:40 Krimi Nordlicht - Mörder ohne Reue Aufstand in Block B DK 2011 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken In einem Kopenhagener Gefängnis wird der junge Afrikaner Kaba ermordet aufgefunden. Die Hälfte der Einsitzenden in diesem Block des Gefängnisses sind Sexualverbrecher. Kaba hatte ein Verhältnis mit dem Mitgefangenen Herning, der wegen Pädophilie einsitzt. Herning gerät unter dringenden Tatverdacht, als bekannt wird, dass er aus Eifersucht Kaba massiv unter Druck gesetzt hat. Im Fokus der Ermittlung stehen außerdem der Mitgefangene Max, ein junger Gewaltverbrecher, und der extrem intelligente Martin Høeg, der offensichtlich das Sagen im Block hat. Katrine und Schaeffer ermitteln nicht nur gegen den Widerstand der Häftlinge, auch die Gefängnisleitung zeigt sich wenig kooperativ. Besonders Schmidt, der Anstaltsleiter, scheint sehr lax mit den Sicherheitsregeln im Gefängnis umzugehen. Während Katrine mit Herning im Verhör aneinandergerät, schließt Schaeffer mit Høeg einen Deal: Høeg verspricht Hintergrundinformationen, Schaeffer stellt ihm Freigang in Aussicht. Dann wird Herning auf die gleiche Weise umgebracht wie Kaba. Die Gefängnispsychologin Cecilia scheint ratlos, stuft aber - im Gegensatz zu Schaeffer - Høeg als therapiefähig ein. Während Høegs Freigang erfährt Schaeffer von Høeg, dass er die Identität des Täters kennt, aber nicht bereit ist, ihn und damit die Mordserie zu stoppen. Katrine gerät außer Kontrolle und schlägt Max während eines Verhörs. Kurz darauf verletzt Max die Vollzugsbeamtin Jelena mit einem Messer, und es kommt zu einer Häftlingsrevolte. Høeg gestattet Katrine, sich um die schwer verletzte Jelena zu kümmern. Sie gerät dabei selbst in die Fänge von Max, der sie als Geisel nimmt und massiv bedroht. Jetzt ist Schaeffers gesamtes psychologisches Wissen gefragt, um seine Kollegin aus dieser brenzligen Situation zu befreien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laura Bach (Katrine Ries Jensen) Jakob Cedergren (Thomas Schaeffer) Lars Mikkelsen (Magnus Bisgaard) Ulrich Thomsen (Martin Høeg) Lærke Winther Andersen (Mia Vogelsang) Frederik Meldal Nørgaard (Stig Molbeck) Nikolaj Steen (Jørgen Schmidt) Originaltitel: Den som dræber Regie: Niels Nørløv Hansen Drehbuch: Rikke de Fine Licht, Siv Rajendram Eliassen Kamera: Niels Reedtz Johansen Musik: Frans Bak Altersempfehlung: ab 16

