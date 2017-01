ZDF 00:45 bis 02:15 Krimi Vera - Ein ganz spezieller Fall Verborgene Abgründe GB 2011 Ann Cleeves Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als Julie Armstrong nach einem ihrer seltenen Ausgeh-Abende nach Hause zurückkehrt, findet sie ihren 15-jährigen Sohn Luke tot im Badezimmer vor. Er wurde erdrosselt und in eine mit Wasser gefüllte und mit Wildblumen bestreute Wanne gelegt, während seine Schwester Laura im Nebenzimmer schlief. Detective Chief Inspector Vera Stanhope und Sergeant Joe Ashworth nehmen die Ermittlungen auf. Sie finden schnell heraus, dass es eine Verbindung zu einem weiteren Todesfall gibt. Vor einiger Zeit ist Thomas Sharp, Lukes bester Freund, beim Spielen im Meer ertrunken. Es war ein Unglücksfall, wie sich damals herausgestellt hat. Kurz darauf wird eine zweite Leiche, die der jungen Lehrerin Lily Marsh, in einem Gezeitentümpel am Strand entdeckt, auf dessen Wasser ebenfalls Blumen gestreut wurden. Lilys Leichnam wurde von einer Gruppe von Vogelbeobachtern, darunter der Hochschullehrer Peter Calvert und seine Frau Felicity, entdeckt. Vera Stanhope und ihr Assistent Joe Ashworth vermuten eine Verbindung zwischen Lily Marsh und den Vogelbeobachtern. Während ihrer Recherchen macht Vera dann aber eine entscheidende Entdeckung, die die Ermittlungen in eine andere Richtung lenkt. Vier Folgen "Vera - Ein ganz spezieller Fall" werden donnerstags wiederholt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brenda Blethyn (DCI Vera Stanhope) David Leon (DS Joe Ashworth) Wunmi Mosaku (DC Holly Lawson) Paul Ritter (Billy Cartwright) Neil Armstrong (Gary Wright) Juliet Aubrey (Felicity Calvert) Craig Conway (Davy Sharp) Originaltitel: Vera Regie: Adrian Shergold Drehbuch: Paul Rutman, Ann Cleeves Musik: Ben Bartlett

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 207 Min. Ocean's Twelve

Komödie

kabel eins 22:30 bis 01:00

Seit 117 Min. Markus Lanz

Talkshow

ZDF 23:15 bis 00:30

Seit 72 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 23:15 bis 01:10

Seit 72 Min.