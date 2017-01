ZDF neo 23:15 bis 01:15 SciFi-Film Waterworld USA 1995 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Polkappen sind geschmolzen, die Wassermassen haben das Festland verschluckt. Nur eine Handvoll Menschen hat die Apokalypse überlebt. Sie dümpeln auf künstlichen Atollen ihrer letzten Hoffnung entgegen, dem sagenumwobenen "Dryland", einem letzten Stückchen trockener Erde. Den Weg dorthin sucht auch der sadistische Motorradfreak Deacon (Dennis Hopper), der mit seiner Gang den Insulanern das Leben schwer macht. Während eines Überfalls gelingt es der jungen Mutter Helen und ihrer Tochter Enola mit der Hilfe des mutierten Einzelgängers Mariner (Kevin Costner), zu fliehen. Sie befinden sich in Lebensgefahr, denn Enola trägt ein Geheimnis mit sich, das das Schicksal der verbliebenen Menschheit verändern kann... In diesem atemberaubenden Action-Spektakel mit seinem beispiellos aufwändigen Weltuntergangs-Szenario brilliert Hollywood-Superstar Kevin Costner als postapokalyptischer Superheld. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Costner (Mariner) Dennis Hopper (Deacon) Jeanne Tripplehorn (Helen) Tina Majorino (Enola) Gerard Murphy (Nord) David Finnegan (Toby) Sean Whalen (Bone) Originaltitel: Waterworld Regie: Kevin Reynolds Drehbuch: Peter Rader, David T. Twohy Kamera: Dean Semler Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 12