sixx 22:05 bis 23:05 Mysteryserie Beauty and the Beast Folge: 64 Doppeltes Spiel USA 2016 2017-01-19 03:05 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nach dem Tod von Deputy Secretary Hill versteckt sich Vincent vor der Öffentlichkeit. Um Zugang zu den Informationen im DHS zu erhalten, versucht Catherine das Vertrauen von Agent Morgan zu gewinnen, indem sie vorgibt, Vincent der Polizei ausliefern zu wollen. Ihr Plan geht auf: Bei Recherchen findet sie Dateien, die besagen, dass sowohl die Scharfschützen als auch die Kopfgeldjäger der Sicherheitsfirma "Graydal" angehören. Doch wer steckt hinter dem Unternehmen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristin Kreuk (Catherine Chandler) Jay Ryan (Vincent Keller) Austin Basis (J.T. Forbes) Nina Lisandrello (Tess Vargas) Nicole Gale Anderson (Heather Chandler) Michael Roark (Kyle Johnson) Originaltitel: Beauty and the Beast Regie: Jill Carter Drehbuch: Gillian Horvath Kamera: David A. Makin Altersempfehlung: ab 12