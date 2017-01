sixx 20:15 bis 21:10 Serien Reign Folge: 49 Kein Land in Sicht USA 2015 2017-01-19 01:45 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mary und Francis geben sich das Versprechen, die Fehler aus der Vergangenheit nicht zu wiederholen. Obwohl Nostradamus zur Vorsicht mahnt, da er eine erschreckende Vision in Bezug auf Francis hat, reisen Mary und Francis nach Paris. Während einer Rast passiert dann tatsächlich ein Unglück. Unterdessen macht der englische Botschafter Mary ein Friedensangebot ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adelaide Kane (Queen Mary Stuart) Megan Follows (Queen Catherine) Rachel Skarsten (Queen Elizabeth) Torrance Coombs (Sebastian) Toby Regbo (King Francis) Celina Sinden (Greer Norwood) Anna Popplewell (Lady Lola) Originaltitel: Reign Regie: Deborah Chow Drehbuch: Shannon Goss Altersempfehlung: ab 12