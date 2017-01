ZDFinfo 22:25 bis 23:10 Dokumentation Dr. Shipman - Der Ladykiller Gefasst wegen Habgier GB 2014 2017-02-04 17:15 Stereo 16:9 Merken Der Arzt Harold Shipman war einer der berüchtigtsten Serienmörder Großbritanniens - für mindestens 218 Todesfälle soll er verantwortlich gewesen sein. Die Doku untersucht seine Beweggründe. Der Allgemeinarzt Harold Shipman tötete über Jahrzehnte seine Patienten. Seine Morde waren schwer nachzuweisen. Hatte er jemanden getötet, änderte er nachträglich die Patientenakte, um die Todesumstände zu verschleiern. Er selbst stellte die Totenscheine aus und stellte die Todesursache fest. Und in den meisten Fällen sorgte er dafür, dass seine Opfer eingeäschert wurden, so dass man ihm auch im Nachhinein nichts nachweisen konnte. In immer kürzeren Abständen tötete er seine Patienten. Diese zweiteilige Dokumentation untersucht die Beweggründe des "Dr. Death". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Harold Shipman