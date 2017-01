RTL II 23:15 bis 01:10 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Birgit (48) und Nicole (47) die Familien D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Bei Birgit (48) liegen gute Schwingungen in der Luft. Die Kommunikationstrainerin befasst sich gerne mit Esoterik. Wenn sie nicht gerade Karten legt, veröffentlicht sie auf ihrem eigenen YouTube-Channel das Wochenorakel! Räuchern gehört für sie wie das Duschen zum Alltag. Klar, dass man dabei im Uhrzeigersinn laufen muss. Auch Tochter Vanessa (20) möchte der nächste Stern am YouTube-Himmel werden. Ihr Metier sind Beautyvideos, in denen die Kellnerin die neusten Schminktipps vorstellt. Wenn das nicht klappen sollte, kann die ehemalige Bundeswehrsoldatin ja immer noch Tattoo-Model werden. Auch Sohn Tobias (19) möchte endlich zu den angesagten YouTubern gehören und freut sich auf ein bisschen Unterstützung durch die Tauschmutter. Was wohl Birgits Karten vorhersagen? Leider hat das Universum Single-Mama Birgit vergessen einen neuen Mann zu schenken. Dann verbringt sie ihre Zeit eben mit Zukunftsvorhersage, Lebensberatung, Mentaltraining, Singen und Meditieren. Eines ist sicher: Diese Tauschmutter bringt positive Energie mit! Doch wer glaubt, dass es nicht noch abgedrehter geht, hat sich gewaltig getäuscht! Diese junge Tauschmutter nennt sich "Grandmouse Flausch" und ist bereits durch DSDS bekannt geworden. Im echten Leben heißt sie Nicole (47) und tritt zum Frauentausch mit ihrem Kumpel Maik (19) an. Mit dieser flippigen Großstadtkatze wird es garantiert nie langweilig! Bestückt mit Schnurrhaaren und Katzenohren sorgt die Performancekünstlerin für reichlich verstörte Blicke. Sie singt und tanzt Burlesque - natürlich gemeinsam mit Handpuppe "Mindi". Kumpel Maik bewundert Nicole für ihre Gesangsqualitäten und nimmt liebend gerne die fragwürdigen Tipps der Künstlerin an. Die hat er auch bitter nötig, nachdem ihm bei DSDS "Der goldene Scheißhaufen" überreicht wurde. Maik würde alles dafür geben, endlich Entertainer zu werden. Der studierten Sinologin ist ein gepflegter Umgangston wichtig. Vielleicht hat die Katze deshalb noch nicht den richtigen Kater gefunden. Oder liegt es doch an ihren skurrilen Hobbies? Denn Nicoles Plüschtier "Oma Hippo" brauch In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch