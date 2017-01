RTL II 20:15 bis 21:15 Show Die Kochprofis - Einsatz am Herd Restaurant Mühlenstein in Bienenbüttel D 2016 16:9 HDTV Merken "Schlaf wird überbewertet!" Das muss sich das Betreiberehepaar des Hotels und Restaurants "Mühlenstein" zwangsweise jeden Tag aufs Neue vorsagen. Denn für Koch und Inhaber Zoran (43) und seine Frau Steffi (54) beginnt der Arbeitstag morgens um fünf Uhr, wenn beide ihren Zweitjob in einer Bäckerei antreten. Danach heißt es für die Zwei schnell einkaufen und weiter geht's ins eigene Restaurant. Wenn sie dann gegen Mitternacht todmüde ins Bett fallen, bleiben ihnen vier Stunden Schlaf pro Nacht. Doch für ihren Traum vom eigenen Restaurant nehmen sie das in Kauf. Das "Mühlenstein" wirft einfach nicht genug ab und so arbeiten Steffi und Zoran bis zur kompletten Erschöpfung, um alle Rechnungen und Kredite bezahlen zu können. Dabei liegt das "Mühlenstein" direkt an einer Bundesstraße und bietet aufgrund seiner Lage viel Potential. Können die Kochprofis Frank Oehler, Ole Plogstedt und Nils Egtermeyer den beiden auf die Sprünge helfen und ihnen einen Weg aus ihrer Doppelbelastung weisen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Kochprofis - Einsatz am Herd