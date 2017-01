ProSieben 22:00 bis 00:05 Thriller The Factory USA, CDN, F 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Free-TV Premiere 20 40 60 80 100 Merken Spannender und emotionaler Thriller mit John Cusack und Jennifer Carpenter: Die Polizisten Mike Fletcher und Kelsey Walker sind einem Täter auf der Spur, der bereits zahlreiche Frauen entführt haben soll. Als Mikes Tochter Abby ebenfalls verschwindet, setzen die beiden Gesetzeshüter alle Hebel in Bewegung, um die Vermissten zu finden. Als sie das Haus des Verbrechers stürmen, erwartet sie ein schauriger Anblick: Die jungen Damen werden im Keller als Geburtsmaschinen gehalten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Cusack (Mike Fletcher) Jennifer Carpenter (Kelsey Walker) Mae Whitman (Abby Fletcher) Ksenia Solo (Emma) Dallas Roberts (Gary Gemeaux) Sonya Walger (Shelley) Maxim Roy (Nurse Unit Manager) Originaltitel: The Factory Regie: Morgan O'Neill Drehbuch: Morgan O'Neill, Paul A. Leyden Kamera: Kramer Morgenthau Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 16