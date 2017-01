ProSieben 20:15 bis 22:00 Actionfilm Numbers Station GB, USA, B 2013 2017-01-19 01:40 16:9 Dolby Digital HDTV Free-TV Premiere 20 40 60 80 100 Merken Nachdem die letzten Missionen des CIA-Agenten Kent schief gegangen sind, erhält er eine letzte Chance: Er soll die Zivilistin Katherine beschützen, die in einem Bunker geheime Nachrichten entschlüsselt. Kaum hat er seinen Posten eingenommen, werden die beiden angegriffen. – Routiniert inszeniert In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Cusack (Emerson Kent) Malin Åkerman (Katherine) Liam Cunningham (Grey) Richard Brake (Max) Bryan Dick (David) Finbar Lynch (Michaels) Lucy Griffiths (Meredith) Originaltitel: The Numbers Station Regie: Kasper Barfoed Drehbuch: F. Scott Frazier Kamera: Ottar Gudnason Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 16