RBB 20:15 bis 21:45 Krimi Polizeiruf 110 Keiner schreit D 2008 HDTV Merken Beim Motocross-Training verunglückt der 15-jährige Jonas mit dem Motorrad seines Trainers schwer. Manipulationen an der Maschine haben zu dem Unfall geführt. Galt der Anschlag dem Jungen oder hatte es der Täter auf den Trainer Raake abgesehen? Maik Raake war in seiner Jugend auf die schiefe Bahn geraten. Kurz vor dem Anschlag hatte sich bei ihm wieder ein alter Freund gemeldet, der aus der Haft entlassen wurde. Der Trainer weist diesen Verdacht vehement zurück. Doch wie bezahlt er seinen teuren Sport, und wie finanziert er den Bau seines schicken Hauses? Die Kommissare ermitteln, dass Raake mehrmals vom Vereinsvorsitzenden Bachmeier mit größeren Beträgen finanziell unterstützt wurde. Handelt es sich bei den Zahlungen wirklich um einen großzügigen Kredit unter Freunden, oder hat Maik Raake Bachmeier erpresst, wie Hauptkommissar Schneider vermutet? Als Hauptkommissar Schmücke auf Verhaltensauffälligkeiten einiger Jungen aus dem Motocross-Club stößt, erscheint der Fall in einem neuen Licht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jaecki Schwarz (Hauptkommissar Herbert Schmücke) Wolfgang Winkler (Hauptkommissar Herbert Schneider) Katerina Jacob (Iris Meissner, Staatsanwältin) Ole Puppe (Maik Raake) Caroline Scholze (Jasmin Raake) Hans Heller (Stefan Bachmeier) Leonhard Carow (Tim Bachmeier) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Jürgen Brauer Drehbuch: Annette Hess, Alexander Pfeuffer Kamera: Peter Ziesche Musik: Oliver Gunia, Paul Vincent Gunia