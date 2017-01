tagesschau24 22:15 bis 22:45 Magazin Plusminus Das Wirtschaftsmagazin Das Geschäft mit der Videoüberwachung - Wie deutsche Unternehmen an der Terrorabwehr mitverdienen / Methadon - Warum ein preiswertes Mittel für Krebspatienten nicht erforscht wird / Das Kartell der Ableser - Wie sich Firmen für Heizkostenerfassung eine goldene Nase verdienen / Weniger Rente für ehemalige DDR-Flüchtlinge D 2017 Stereo 16:9 Merken Geplante Themen: - Das Geschäft mit der Videoüberwachung - Wie deutsche Unternehmen an der Terrorabwehr mitverdienen Ob Tankstelle, Supermarkt oder in Bussen und Bahnen - viele Privatunternehmen haben Videoüberwachungssysteme installiert. Noch dürfen sie nur den eigenen Bereich, nicht aber den öffentlichen Raum überwachen. Mit den Plänen von Bundesinnenminister de Maiziere zur Ausweitung der Videoüberwachung könnte das anders werden. Betreiber und Hersteller von Überwachungssystemen sind längst gerüstet. Und neue Systeme, wie z.B. Gesichtsscanner, werden wohl bald auch in Deutschland zum Überwachungsalltag gehören. - Methadon - Warum ein preiswertes Mittel für Krebspatienten nicht erforscht wird Methadon ist ein seit Jahrzehnten weltweit anerkanntes Schmerzmittel, hierzulande aber meist nur aus der Drogentherapie bekannt. Doch Methadon unterstützt offenbar auch die Wirkung von Chemotherapien schwerkranker Krebspatienten. Erste Ergebnisse einer Ulmer Forscherin sind vielversprechend. Bei vielen Patienten bildeten sich die Tumore komplett zurück. Doch bisher will die Pharmaindustrie den Wirkstoff für einen Einsatz in der Krebstherapie nicht weiter erforschen. - Das Kartell der Ableser - Wie sich Firmen für Heizkostenerfassung eine goldene Nase verdienen Das Ablesen von Heizkosten ist seit Jahren ein lukratives Geschäft mit Renditen bis zu 40 Prozent. Die Preise steigen - auch weil die Heizkostenerfassung komplett auf den Mieter umgelegt werden darf. Drei Unternehmen - zwei davon in der Hand ausländischer Hedgefonds - teilen sich in Deutschland den Markt auf. Inzwischen ermittelt sogar das Kartellamt. - Weniger Rente für ehemalige DDR-Flüchtlinge Rund 300.000 DDR-Flüchtlinge und Übersiedler, die vor dem Mauerfall in den Westen kamen, sind heute von Rentenkürzungen betroffen. Einst hatten sie das Versprechen der Politik, bei der Rente so gestellt zu werden, als hätten sie ihr gesamtes Arbeitsleben im Westen gebracht. Dafür sorgte das Fremdrentengesetz. Doch wer ab 1937 geboren wurde, für den gilt diese Regelung heute nicht mehr, sondern die DDR-Versicherungsbiografie. Das führt zu Renteneinbußen von meist mehreren hundert Euro. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jörg Boecker Originaltitel: Plusminus