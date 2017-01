VOX 20:15 bis 22:25 Komödie Hangover 2 USA 2011 2017-01-19 00:30 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Fortsetzung der Erfolgskomödie über vier Freunde im Rausch Zwei Jahre ist es nun her, dass Phil, Stu, Doug und Alan in Las Vegas einen Filmriss hatten. Nun will Stu in Thailand heiraten. Am Abend vor der Trauung stößt er mit Laurens 16-jährigem Bruder Teddy und seinen Kumpels am Strand auf seine Zukunft. Die Nacht endet wieder in aberwitzigem Chaos. – Abgefahren In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bradley Cooper (Phil) Ed Helms (Stu) Zach Galifianakis (Alan) Justin Bartha (Doug) Ken Jeong (Mr. Chow) Paul Giamatti (Kingsley) Mike Tyson (Mike Tyson) Originaltitel: The Hangover II Regie: Todd Phillips Drehbuch: Jon Lucas, Scott Moore Kamera: Lawrence Sher Musik: Christophe Beck Altersempfehlung: ab 12