RTL 20:15 bis 21:15 Comedyserie Der Lehrer Folge: 43 Wenn's hilft, kann ich dir gerne eine scheuern?! D 2016 2017-01-19 01:40 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Schlimm, schlimmer, Luis. Diesmal hat Vollmers Problemschüler Luis den Schulkiosk abgefackelt. Beim Kauf neuer Ware im Supermarkt stellt Vollmer fest, dass der Junge gar nicht so blöd ist wie sein Ruf: Luis kann schneller rechnen als die Scanner-Kasse. Luis ist hochbegabt. Nun wartet auf den gelangweilten Unruhestifter eine neue Welt namens Mathe-LK, in der er mit seinen Penis-Witzen plötzlich gar nicht mehr ankommt. Auch wenn sich Vollmer und seine süße Mitschülerin Emma viel Mühe mit ihm geben, möchte Luis am liebsten die Zeit zurückdrehen. Karin will ihre Rektorenstelle absagen. Erleichtert begleitet Stefan sie nach Lemgo. Doch kaum ist die Stelle abgesagt, plagen Karin Zweifel. Denn die Schulleitung in Lemgo wäre ihr Traum gewesen... Schauspieler: Nadine Wrietz (Barbara Knopmacher) Hendrik Duryn (Lehrer Stefan Vollmer) Andrea L'Arronge (Charlotte Noske) Gabriel Merz (Michael) Jessica Ginkel (Lehrerin Karin Noske) Zsa Zsa Bürkle (Emma) Ulrich Gebauer (Lehrer Günther Rose) Originaltitel: Der Lehrer Regie: Peter Gersina Drehbuch: Oliver Welter, Berthold Probst, Yannick Posse