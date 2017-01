Pro7 MAXX 22:20 bis 23:25 Dokumentation Special Forces Bootcamp - Eine Woche in der Trainingshölle GB 2015 2017-01-19 02:55 16:9 HDTV Merken 18 Teilnehmer sind noch im Rennen. Lieutenant Dante Membrere, der in einer berüchtigten philippinischen Spezialeinheit dient, hat sich besonders fiese Aufgaben für die Rekruten ausgedacht. 48 Stunden lang gehen diese durch die Hölle: 180-Kilo-Stämme ziehen ist nur eine der Herausforderungen, denen sie sich stellen müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Freddie Flintoff Originaltitel: Special Forces - Ultimate Hell Week Altersempfehlung: ab 16