ONE 22:15 bis 22:40 Comedyserie Schlawiner Der Teppich A, D 2011 2017-01-19 01:00 Schlawiner wissen es immer besser und beginnen deswegen meistens, Vieles unter den Teppich zu kehren! Wie frei ist die freie Beziehung bei Maia und Manu wirklich? Darüber sind sich beide immer weniger einig, und ihre permanenten Diskussionen arten langsam in Stress aus. Bei Gundi heißt das große Thema immer noch: Wer aus ihrer Familie hat die Nummer einer teuren Sexhotline gewählt? Da die Beweiskette für Ehemann Basti immer erdrückender wird, präsentiert er Gundi seinen Cousin und Philosophen Engelbert als Übeltäter. Damit nimmt die Tragik ihren Lauf, denn Gundi verlangt, dass sowohl Telefon wie auch Teppich entsorgt bzw. gereinigt werden müssen - und Engelbert verlangt viel 'Schweigegeld'. Schauspieler: Angelika Niedetzky (Maia) Michael Ostrowski (Manu) Gregor Seberg (Engelbert) Alexander Jagsch (Basti) Susa Lichtenberger (Gundi) Gerald Votava (Walter) Christian Dolezal (Andreas) Originaltitel: Schlawiner Regie: Paul Harather Drehbuch: Paul Harather Kamera: Frederik Füssel, Marco Zimprich Musik: Christian Klikovits, Bernhard Moshammer, Matthias Bauer Altersempfehlung: ab 6