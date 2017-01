RTL Plus 22:30 bis 23:20 Krimiserie Polizeiarzt Dangerfield Brandstiftung GB 1995 Stereo Merken Al Dangerfield, die inzwischen im sechsten Monat schwanger ist, möchte endlich ihr eigenes Leben führen und sich in Ruhe auf die Geburt ihres Kindes vorbereiten. Deshalb bezieht sie ein einsam gelegenes Cottage im ländlichen Teil von Warwickshire. Paul ist in großer Sorge um Als Sicherheit und Wohlergehen - auch deshalb, weil Als Mitbewohnerin kaum jemals im Cottage anzutreffen ist. Also macht Paul sich mit einer Wagenladung voller Lebensmittel und Haushaltsgeräten auf den Weg zu seiner Tochter. Der Besuch bei Al zeigt Paul, dass seine Bedenken ganz offenbar begründet sind: Nicht allein eine noch völlig ungeklärte Brandstiftung und eine Reihe merkwürdiger Vorfälle in der unmittelbaren Umgebung von Als Cottage geben dem Gerichtsmediziner zu denken, auch der erst kurze Zeit zurückliegende Freitod einer jungen Frau, die sich selbst und ihrem Kind im Rathaus des nächstgelegenen Ort das Leben genommen hat, lässt Paul immer misstrauischer werden. Er versucht alles, um genaueres über den Stand der Ermittlungen zu erfahren, die unter Aufsicht von Pauls Kollegin Dr. Annie Robbins stehen. Unterdessen bemüht sich Al darum, ihren Alltag von den Ereignissen nicht all zu sehr beeinflussen zu lassen. Doch dann trifft Al eines Tages auf den Waldarbeiter John Rust, einen undurchsichtigen, verschlossenen Mann, dessen Interesse an der schwangeren jungen Frau ganz plötzlich zu entbrennen scheint, als Al ihm von nächtlichen Motorradgeräuschen erzählt, die sie aus dem Schlaf gerissen haben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nigel Le Vaillant (Dr. Paul Dangerfield) Tim Vincent (Marty Dangerfield) Tamzin Malleson (Al Dangerfield) Bill Wallis (Dr. Nick MacKenzie) Nadim Sawalha (Dr. Shaaban Hamada) Fiona Victory (Dr. Annie Robbins) Michael Melia (Detective Inspector Frank Dagley) Originaltitel: Dangerfield Regie: Robert Walker Drehbuch: Peter J. Hammond