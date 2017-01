Das Erste 02:25 bis 03:50 Western Die Geier warten schon USA 1973 Nach einer Geschichte von Hank Fine Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der ehemalige Farmer Chuck Jarvis (Rock Hudson) und seine selbstbewusste Gattin Kate (Susan Clark) leben in dem Städtchen Cumbres, wo Chuck das Amt des Sheriffs bekleidet. Eines Tages erreicht ihn die Kunde von einem Zugüberfall, der sich unweit der Stadtgrenze ereignet hat: Wie sich herausstellt, war Billy Massey (Dean Martin), ein ehemaliger Jugendfreund des Ehepaares, an dem Verbrechen beteiligt, erschoss beim Streit um die Beute einen seiner drei Handlanger und befindet sich nun auf der Flucht. Unterstützt von einer Gruppe indianischer Fährtensucher nimmt Chuck die Verfolgung auf. Zu dessen Überraschung ändert Billy aber den ursprünglichen Plan, nach Mexiko zu fliehen, und taucht stattdessen unvermittelt auf der Jarvis-Ranch auf, wo er sich vor seinen rachsüchtigen Komplizen in Sicherheit fühlt. Gemeinsam wird eine Strategie ersonnen, nach der Billy sich stellt und aussagt, er sei zu dem Raubüberfall gezwungen worden. Doch der zuständige Staatsanwalt denkt gar nicht an mildernde Umstände und will den Gangster nicht so davonkommen lassen. Als Chuck und Kate für einige Tage in Sante Fe Urlaub machen, nutzt er die Abwesenheit des Sheriffs, um das Urteil in eine Todesstrafe umzuwandeln, die möglichst schnell vollzogen werden soll. Der verzweifelte Billy sieht keine andere Möglichkeit, als abermals dem Gesetz untreu zu werden, und bricht aus dem Gefängnis aus. Chuck bleibt nichts anderes übrig, als sich erneut auf die Spur seines Kumpanen zu machen, der jetzt auch noch von einem Lynchmob aus der Stadt gejagt wird, dem sich seine ehemaligen Mittäter angeschlossen haben. Für den Sheriff bedeutet das einen schwereren Gewissenskonflikt: Soll er seiner Pflicht als Ordnungshüter nachgehen oder dem bedrohten Freund loyal zur Seite stehen? Im Jahr 1973 war die Blütezeit des Western längst vorbei, als sich die beiden Hollywood-Legenden Rock Hudson und Dean Martin noch einmal in die Sättel schwangen, um unter der Regie von George Seaton einen lakonischen Abgesang auf das Genre zu zelebrieren. Zwar setzt der Film ganz auf die Präsenz seiner ikonenhaften Hauptdarsteller, besticht aber auch durch machtvolle Naturaufnahmen und einen ironischen Umgang mit dem Idealtypus des männlichen Revolverhelden, der hier in Gestalt zweier in die Jahre gekommener, des Schießens eher müde gewordener Veteranen auf altersmilde Art gebrochen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rock Hudson (Sheriff Chuck Jarvis) Dean Martin (Billy Massey) Susan Clark (Kate Jarvis) John McLiam (P.J. Wilson) Donald Moffat (Art Williams) Charles Baca (Martinez) Jackson D. Kane (Clem) Originaltitel: Showdown Regie: George Seaton Drehbuch: Theodore Taylor, Hank Fine Kamera: Ernest Laszlo Musik: David Shire Altersempfehlung: ab 16

