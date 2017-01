Syfy 22:00 bis 22:25 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Im Mantel der Dunkelheit USA 2008 Stereo 16:9 Merken Ahsoka Tano und die Jedi-Meisterin Luminara Unduli begleiten den berüchtigten Separatistenführer Nute Gunray unter schwerer Bewachung nach Coruscant, damit er dort wegen seiner Kriegsverbrechen vor Gericht gestellt werden kann. Die beiden ahnen nicht, dass Count Dooku längst seine Killerin Asajj Ventress losgeschickt hat, um den Gefangenen zu befreien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Dave Filoni Drehbuch: George Lucas, Paul Dini, Henry Gilroy, Scott Murphy Musik: Kevin Kiner