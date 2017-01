Syfy 20:15 bis 22:00 SciFi-Film Flash Gordon GB, USA 1980 Nach einer Comic-Serie von Alex Raymond Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der New Yorker Footballspieler Flash Gordon (Sam J. Jones) gerät mit der aparten Journalistin Dale Arden (Melody Anderson) und dem exzentrischen Wissenschaftler Zarkov (Chaim Topol) in ein haarsträubendes Weltraumabenteuer. Die drei reisen per Raumschiff zum Planeten Mongo. Von dort aus tyrannisiert der Imperator Ming (Max von Sydow) die Menschen mit absichtlich herbeigeführten Naturkatastrophen. Das Trio will den wahnsinnigen Herrscher stoppen, wird jedoch von ihm gefangengenommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sam J. Jones (Flash Gordon) Max von Sydow (Imperator Ming) Ornella Muti (Prinzessin Aura) Melody Anderson (Dale Arden) Timothy Dalton (Prinz Barin) Topol (Dr. Hans Zarkov) Mariangela Melato (Kala) Originaltitel: Flash Gordon Regie: Mike Hodges Drehbuch: Lorenzo Semple Jr. Kamera: Gil Taylor Musik: Queen, Howard Blake Altersempfehlung: ab 12