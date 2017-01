Silverline 20:15 bis 22:35 Drama Floating Castle J 2012 20 40 60 80 100 Merken Japan 1590: Eine lange Zeit der Bürgerkriege geht zu Ende. Der erfolgreiche Feldherr Hideyoshi will das ganze Land unter seine Herrschaft bringen und lässt überall mächtige Heere aufmarschieren. Er schickt 20.000 Soldaten gegen die Festung Oshi des widerspenstigen Hojo-Clans. Die Bastion ist von Mooren und Seen umgeben und wird deshalb auch ""Die schwimmende Festung"" genannt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mansai Nomura (Nagachika Narita) Nana Eikura (Kaihime) Hiroki Narimiya (Sakamaki) Tomomitsu Yamaguchi (Izumi) Kôichi Satô (Tanba) Masachika Ichimura (Hideyoshi Toyotomi) Takehiro Hira (Masaie Natsuka) Originaltitel: Nobô no shiro Regie: Isshin Inudô, Shinji Higuchi Drehbuch: Ryô Wada Altersempfehlung: ab 12