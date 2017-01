kabel1 classics 22:10 bis 23:45 Horrorfilm Amityville Horror USA 1979 20 40 60 80 100 Merken George und Kathleen Lutz ziehen mit ihren Kindern Matt, Greg und Amy in ein altes Landhaus in Amityville. In dem Gebäude waren vor einem Jahr sechs Menschen brutal ermordet worden. Der Mörder hatte angegeben, "Stimmen" hätten ihn beauftragt. Auch die Familie Lutz bekommt den Horror bald zu spüren: Mysteriöse Vorfälle ängstigen die Kinder zu Tode. Und Familienvater George wird dem einstigen Mörder immer ähnlicher ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Brolin (George Lutz) Margot Kidder (Kathleen Lutz) Rod Steiger (Priester Delaney) Don Stroud (Priester Bolen) Murray Hamilton (Father Ryan) Michael Sacks (Jeff) Helen Shaver (Carolyn) Originaltitel: The Amityville Horror Regie: Stuart Rosenberg Drehbuch: Sandor Stern Kamera: Fred J. Koenekamp Musik: Lalo Schifrin Altersempfehlung: ab 16