SAT.1 Emotions 22:35 bis 00:10 Krimi Nele Neuhaus - Taunuskrimi: Tiefe Wunden D 2015 Nach dem gleichnamigen Roman von Nele Neuhaus 2017-01-19 04:00 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ihr neuester Fall führt Oliver von Bodenstein und Pia Kirchhoff von der Kripo Hofheim weit in die Vergangenheit. Die Morde an drei betagten Holocaust-Überlebenden halten den Taunus in Atem. Immer ging der Täter gleich vor: Er richtete seine greisen Opfer mit einem Genickschuss hin und schrieb die Zahl "16145" mit dem Blut der Toten. Hütet die angesehene Unternehmer-Witwe Dr. Vera Kaltensee, die alle drei Opfer kannte, den Schlüssel zur Lösung des geheimnisvollen Falls? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Bergmann (Oliver von Bodenstein) Felicitas Woll (Pia Kirchhoff) Nicole Heesters (Vera Kaltensee) Kai Scheve (Dr. Henning Kirchhoff) Michael Schenk (Kai Ostermann) Manfred Zapatka (Siegbert Kaltensee) Ernst Stötzner (Elard Kaltensee) Originaltitel: Ein Taunuskrimi Regie: Marcus O. Rosenmüller Drehbuch: Anna Tebbe Kamera: Stefan Spreer Musik: Martin Stock Altersempfehlung: ab 12