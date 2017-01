NDR 23:30 bis 01:00 Filme Vorsicht vor Leuten D 2015 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das Leben meint es nicht gut mit Lorenz Brahmkamp, Sachbearbeiter im Baureferat: Seine Frau Katrin hat ihn verlassen, der scheinbar unkündbare Job steht auf der Kippe und dann bekommt er es auch noch mit dem geradezu provozierend gut aussehenden, charmanten und erfolgreichen Selfmademillionär Alexander Schönleben zu tun, der das kleine Osthofen mit einem Megapark nebst Golfanlage aufpimpen will. Doch Brahmkamp wäre nicht Brahmkamp, wenn er das auf sich sitzen ließe: Mittels angeborener Unverfrorenheit, Hartnäckigkeit und kreativer Notlügen macht er sich unverhofft zu Schönlebens engstem Verbündeten. Plötzlich küsst ihm sein Chef die Füße, und auch Katrin ist von seinem neuen Ich begeistert. Da findet Brahmkamp heraus, dass Schönlebens hochtrabende Pläne nichts weiter als das Werk eines gewieften Hochstaplers sind. Was nun? Ihn auffliegen lassen und wieder alles verlieren oder das gewagte Spiel mitspielen? Brahmkamp setzt alles auf eine Karte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charly Hübner (Lorenz Brahmkamp) Lina Beckmann (Katrin Brahmkamp) Michael Maertens (Alexander Schönleben) Natalia Belitski (Theresa) Christian Hockenbrink (Jochen) Jörn Hentschel (Herr Kleinert) Alexander Hörbe (Günter Olschewski) Originaltitel: Vorsicht vor Leuten Regie: Arne Feldhusen Drehbuch: Ralf Husmann, Peter Güde Kamera: Jan Fehse Musik: Carsten Meyer