NDR 22:00 bis 23:30 Krimi Der Tel-Aviv-Krimi: Shiv'a D 2015 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Berliner Kriminalkommissarin mit jüdischen Wurzeln Sara Stein ist inzwischen mit dem israelischen Musiker David Shapiro verheiratet und lebt in Israel. Noch bevor sie offiziell ihren Dienst im Kommissariat in Tel Aviv antritt, wird sie mit einem diffizilen Fall betraut: Chiefinspector Noam Shavit wurde ermordet in seiner Wohnung aufgefunden. Mord an einem Kollegen ist eine heikle Sache, denn natürlich ist der Kollegenkreis persönlich getroffen. Sara soll sicherstellen, dass dennoch objektiv ermittelt wird. Und so wird sie Inspektor Jakoov Blok zur Seite gestellt. Eine Aufpasserin aus Deutschland? Kein leichter Anfang für Sara. Doch sie lässt sich nicht ins Bockshorn jagen. Sie verlässt sich wie immer auf ihren Instinkt und ihre eigenen Beobachtungen. Handelt es sich wirklich um einen Raubmord, wie es zunächst den Anschein hat? Das Opfer wurde mit einer Plastiktüte erstickt, am Tatort wurden die gleichen Faserspuren gefunden wie bei einem Raubmord, an dem Noam vor zwei Jahren gearbeitet hat und der ungeklärt blieb. Doch steckt deshalb der gleiche Täter hinter der Tat, wie Blok glaubt? Kann Sara ihm überhaupt vertrauen? Denn offensichtlich hat er etwas zu verbergen. Sara sucht die Wahrheit, unbeirrbar und ohne Rücksicht, auch, wenn sie selbst dabei in Gefahr gerät. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katharina Lorenz (Sara Stein) Samuel Finzi (Inspektor Jakoov Blok) Itay Tiran (David Shapiro) Gila Almagor (Meira Shapiro) Gill Frank (Commander Shimon Ben Godin) Bat-Elle Mashian (Corporal Hanan Chalabi) Noa Koler (Secretary Tali) Originaltitel: Der Tel-Aviv-Krimi Regie: Matthias Tiefenbacher Drehbuch: Martin Kluger, Maureen Herzfeld Kamera: Holly Fink Musik: Biber Gullatz, Andreas Schäfer Altersempfehlung: ab 12