SAT.1 Gold 22:10 bis 22:40 Dokusoap Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln Verfolgungswahn Verfolgungswahn D 2008 16:9 Merken Die Außenseiterin Elisabeth Tanner verschwindet plötzlich. Dann taucht sie verletzt und verstört bei einer Party ihrer Mitschüler auf. Was geschah mit dem Mädchen in dieser Nacht? Der einzige Hinweis: Elisabeth ist kein unbekanntes Gesicht für die Kommissare ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Cornelia Niedrig, Bernhard Kuhnt Originaltitel: Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln