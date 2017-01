ARTE 22:25 bis 23:15 Mysteryserie Fortitude GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Neu Neue Staffel Merken Arte zeigt die erste Staffel der Krimiserie Fortitude als Free-TV-Premiere. Zwei tote Wissenschaftler, eine Gouverneurin, die den Tourismus in der Arktis ankurbeln will, und ein mysteriöses Mammutskelett. Das sind die Zutaten für die Krimiserie "Fortitude". Vorbild für das fiktive Örtchen gleichen Namens ist Longyearbyen, die nördlichste Stadt Norwegens. Gedreht wurde die britische Krimiserie mit Mystery-Elementen à la "Twin Peaks" oder "Lost" allerdings in Island. Staffel zwei gibt’s ab 26.1. bei Sky. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dormer (Dan Anderssen) Sofie Gråbøl (Governor Odegard) Stanley Tucci (DCI Morton) Christopher Eccleston (Professor Stoddart) Michael Gambon (Henry Tyson) Luke Treadaway (Vincent Rattrey) Jessica Raine (Jules Sutter) Originaltitel: Fortitude Regie: Sam Miller Drehbuch: Simon Donald Kamera: John Conroy Musik: Ben Frost Altersempfehlung: ab 12