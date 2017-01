History 20:15 bis 21:05 Dokumentation Mountain Men - Überleben in der Wildnis Das Erwachen der Bären USA 2016 Stereo 16:9 Merken Eine frühe Eisschmelze in den Gebirgen Alaskas hat hungrige Bären Wochen vor dem erwarteten Zeitpunkt aus dem Winterschlaf geweckt und Morgan muss seine kostbaren Lebensmittelvorräte in Sicherheit bringen. In Idaho will Tom seine Jagdchancen mit der Hilfe des Greifvogels seines Bruders verbessern. Martys Scout entdeckt im Wald am Fuße des Mount Hesperus ein weiteres Problem mit einem Raubtier, das seinem neuen Projekt ein Ende setzen könnte. Rich kehrt nach wochenlanger Abwesenheit auf die Jagd zurück und bekommt es mit einem Berglöwen zu tun. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: D.B. Sweeney (Narrated by) Originaltitel: Mountain Men Altersempfehlung: ab 12