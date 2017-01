Classica 22:05 bis 23:55 Oper Mozart, Ascanio in Alba A 2006 Stereo 16:9 Merken Von den Salzburger Festspielen: "Ascanio in Alba" von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Musikalische Leitung: Ádám Fischer - Inszenierung: David Hermann. Mit Sonia Prina (Ascanio), Iris Kupke (Venere), Diana Damrau (Fauno), Marie-Belle Sandis (Silvia), Charles Reid (Aceste). Der 15jährige Mozart komponierte dieses Festspiel für die Hochzeit des Erzherzogs Ferdinand mit Maria Beatrix von Este und gewann Ruhm und Ehre am Habsburger Hof. Hinter den Protagonisten sind unschwer die österreichische Kaiserin Maria Theresia, der Erzherzog und seine Braut zu erkennen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Iris Kupke (Venere) Sonia Prina (Ascanio) Marie-Belle Sandis (Silvia) Charles Reid (Aceste) Diana Damrau (Fauno) Christian Banzhaf (Voyager I) Katharina Vötter (Voyager II) Originaltitel: Mozart, Ascanio in Alba Drehbuch: Giuseppe Parini Musik: Wolfgang Amadeus Mozart