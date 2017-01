RTL Crime 20:15 bis 21:00 Serien Die Geiseln Folge 1 ISR 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: "Die Geiseln" erzählt die Geschichte eines Politkomplotts, das die Beteiligten an ihre psychischen und physischen Grenzen führt. Maskierte Entführer nehmen Yael Danons Mann und ihre Kinder als Geiseln und drohen sie zu töten, wenn die Ärztin den operativen Eingriff am israelischen Premier nicht verpfuscht und die Routine-OP tödlich endet. Sie muss versuchen, den OP-Termin hinauszuzögern, um Zeit zu gewinnen. Gleichzeitig dürfen die Geiselnehmer keinen Verdacht schöpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ayelet Zurer (Dr. Yael Danon) Jonah Lotan (Adam Rubin) Tomer Kapon (Guy) Nevo Kimchi (Giyora Avni) Shmil Ben Ari (P.M. Shmuel Netzer) Yoav Levi (Amsalem) Micha Celektar (Eyal Danon) Originaltitel: Bnei Aruba Altersempfehlung: ab 12