Mit Schnee und Eis bringt der Winter viel Spaß - solange man sich dabei nicht allzu dumm verhält. Ein gewagter Sprung mit dem Schneemobil hat schon manchem Adrenalinjunkie das Image gekostet. Auch die Rutschpartie auf dem Eis erfordert Geschick und Gleichgewicht - um nicht auf der Nase zu landen. Selbst auf trockenem, festem Untergrund wird der Ehrgeiz schon mal zum Stolperstein, insbesondere beim Seilchenspringen. Und wer eine Gitarre um sich herum wirbelt, wird nicht selten zur Lachnummer.