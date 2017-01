TNT Film 20:15 bis 22:10 Thriller Daylight USA 1996 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ein Unfall im Tunnel zwischen Manhattan und New Jersey verursacht mitten im dichten Berufsverkehr eine verheerende Explosion. Während immer weitere Teile des Tunnels einstürzen, liegt die Hoffnung der Überlebenden auf Kit Latura, dem ehemaligen Leiter des Katastrophenschutzes. Doch Kit wird selbst eingeschlossen und muss alles riskieren, um die Gruppe sicher an die Oberfläche zu führen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (Kit Latura) Amy Brenneman (Madeleine Thompson) Viggo Mortensen (Roy Nord) Stan Shaw (Franck Kraft) Jay O. Sanders (Steven Crighton) Karen Young (Sarah Crighton) Sage Stallone (Vincent) Originaltitel: Daylight Regie: Rob Cohen Drehbuch: Leslie Bohem Kamera: David Eggby Musik: Randy Edelman Altersempfehlung: ab 12