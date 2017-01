National Geographic Wildlife 21:00 bis 21:45 Dokumentation Puma: König der Anden D 2015 2017-01-20 05:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Pumas sind faszinierende Raubkatzen: Sie erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h, springen aus dem Stand über fünf Meter hoch und streifen durch riesige Reviere. Doch die majestätischen Jäger sind vom Aussterben bedroht. Zu ihren letzten Refugien gehört die karge Bergwelt Patagoniens. Hier hat Dokumentarfilmer Hugh Miles die Tiere zwei Jahre lang begleitet. Im Fokus seiner Kamera: eine Puma-Mutter, die ihre zwei Jungen auf das Leben und Überleben in der Wildnis vorbereitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Puma: Lion of the Andes