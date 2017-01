Sky Krimi 22:40 bis 23:30 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 184 Eine Jagd mit Folgen D 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Tierpräparator Dennis Krüger wurde erschossen. Seine Freundin Liane Seitz scheint entsetzt über den Mord. Ihr Verlobungsring auf der Toilette lässt darauf schließen, dass es in der Beziehung kriselte. Und wirklich: Krüger hatte eine Geliebte in Namibia. Als Liane Seitz den Cops Beweise liefert, dass Safari-Veranstalter Schober für seine Kunden illegale Trophäen aus Afrika schmuggelt, gerät dieser unter dringenden Tatverdacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Hannesschläger (Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer) Igor Jeftic (Sven Hansen) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Diana Staehly (Patrizia Ortmann) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Gunter Krää Drehbuch: Martin Rosefeldt, Nikolaus Schmidt Kamera: Erich Krenek Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12