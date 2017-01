Wilsberg weiß nicht weiter: Beim Finanzamt steht er mit mehreren tausend Euro in der Kreide und dann wird er in einen Autounfall verwickelt, bei dem eine Anhalterin umkommt. Stutzig machen Wilsberg die 20.000 Euro, die die Tote bei sich trug. Und was hat es mit dem Unfallfahrzeug auf sich? Der Fahrer des LKWs ergreift die Flucht und aus dem Laderaum klettern spärlich gekleidete Damen, die im Wald verschwinden. Umso überraschter ist der Münsteraner Privatdetektiv, als einige dieser hübschen Russinnen in seinem Laden auftauchen und ihn um Hilfe bitten. In Google-Kalender eintragen