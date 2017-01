Sky 1 20:15 bis 21:00 Actionserie Shooter Konfrontation USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Jack (Eddie McClintock) will die Annex-B-Dateien herausgeben - aber nur für zehn Millionen Dollar in Diamanten. Nadine (Cynthia Addai-Robinson) ist heiß auf die Dateien und Bob Lee (Ryan Phillippe) hofft, damit sein altes Leben zurückzubekommen. Julie (Shantel VanSanten) versteckt sich indes in einer alten Rangerstation. Doch ein Journalist, der ein Buch über Swagger plant, ist ihr bereits auf den Fersen. - Ryan Phillippe in einer treffsicheren Thrillerserie von den "Ballers"-Produzenten, nach Stephen Hunters Bestseller "Im Fadenkreuz der Angst". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Phillippe (Bob Lee Swagger) Omar Epps (Isaac Johnson) Cynthia Addai-Robinson (Nadine Memphis) Shantel VanSanten (Julie Swagger) Tom Sizemore (Hugh Meachum) Celestino Cornielle (Tito) Dan Gruenberg (Gun Vendor) Originaltitel: Shooter Regie: Kevin Bray Drehbuch: John Hlavin, Stephen Hunter, Matthew Newman Altersempfehlung: ab 16